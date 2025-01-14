Шикунов: мы не до конца понимаем, насколько Кварацхелия ценен, — его хотят все топ-клубы

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал потенциальный переход крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии из итальянского «Наполи» в «ПСЖ».

«Хвича едет в «ПСЖ» из-за денег. Он уже сделал себе большое имя в Европе. Мы тут не до конца понимаем, насколько он ценен. Я общаюсь с разными людьми, его хотят практически все топ-клубы. Переход в «ПСЖ» — абсолютно нормально. Это же не последний клуб, а первый клуб Франции.

Кварацхелия уже выиграл чемпионат Италии, пусть выиграет французскую лигу. Уже на пенсии про него будут говорить, что он чемпион Италии и Франции. А также тут влияют деньги, от этого никуда не деться», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.