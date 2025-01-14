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Павел Мамаев рассказал, кто из молодых игроков нравится ему больше всего

Павел Мамаев рассказал, кто из молодых игроков нравится ему больше всего
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Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев высказался по поводу того, кто из молодых игроков, выступающих в Российской Премьер-Лиге, нравится ему больше всего.

— Кто тебе импонирует из молодых российских игроков?
— Глушенков. Это был 2020 год, мы в Катаре с «Ростовом» играли с ними [со «Спартаком» ] товарищеский матч, по тайму. Отыграл первый, потом с трибуны смотрел на него, он вышел на второй. Я тогда сказал, что это топовый парень, было видно и по движениям, и по видению. И потом начинается сезон, и он вообще не играет. Его нет в «Спартаке», а я футбол не так часто смотрю, спрашиваю, где он. Отвечают, что в Самаре. Тогда удивился, как можно было такого игрока отдать? И потом у него случился рост.

То же самое могу сказать про твоего одноклубника Эдика Сперцяна. Мне нравятся индивидуальные игроки с нестандартным мышлением. Когда не знаешь, что от них ожидать, — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

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