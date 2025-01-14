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Черчесов: Дзюба заставил бы меня вызвать его в сборную, чтобы забить рекордный гол

Черчесов: Дзюба заставил бы меня вызвать его в сборную, чтобы забить рекордный гол
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, вызвал ли бы он 36-летнего нападающего Артёма Дзюбу в национальную команду, чтобы он смог забить один гол и стать лучшим бомбардиром в её истории. На текущий момент по этому показателю Дзюба делит первую строчку с экс-форвардом Александром Кержаковым. Каждый из этих игроков забил по 30 голов за сборную России.

«Есть спортивные причины, и это одно, но, зная его характер, он бы заставил меня вызвать его в сборную, чтобы он этот гол забил. Просить бы он не просил. К этому подход был бы основательный, а не легкомысленный. Зная его, он бы всё доказал», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

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