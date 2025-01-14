Игрок «Акрона» Бакаев рассказал о своей результативности в текущем сезоне РПЛ

Нападающий «Акрона» Солтмурад Бакаев рассказал, с чем связано повышение его результативности в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– Этот сезон уже стал вторым для вас по результативности в РПЛ. С чем это связано?

– С правильной подготовкой и работой над ошибками. С каждым годом я должен быть всё лучше и лучше. Поскольку этот сезон не закончен, у меня ещё есть возможность улучшить результат, – приводит слова Бакаева Metaratings.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 25-летний нападающий отметился тремя голами и двумя результативными передачами в 16 матчах за «Акрон». Самым результативным сезоном в РПЛ для Бакаева стал сезон-2020/2021, в котором футболист забил два мяча и сделал пять результативных передач в 28 встречах за «Рубин».