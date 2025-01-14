Мамаев рассказал, чего не хватало Кононову как тренеру во время работы в «Краснодаре»

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что в период игры за «быков» ему было комфортнее всего работать с Олегом Кононовым, тренировавшим команду с 2013 по 2016 год.

— С кем из тренеров тебе было наиболее комфортно работать в «Краснодаре»?

— Наверное, с Олегом Кононовым. Мы были с ним долгий период времени, пришли [в клуб] +- пару недель. Все стадии, когда пришли Измайлов с Широковым, ты появился, Торбинский, мы вместе с ним прошли. Со всеми у него получалось выстроить этот футбол. Единственное, что Георгиевичу не хватало, это дожать коллектив до последнего шага. Вот это, я считаю, не раз анализировал, что нам не хватило в «Краснодаре». Не нацеленности, мы не выигрывали там, где надо. Либо постоянно играли вничью, либо проигрывали в ключевых матчах.

Ещё от Шалимова почерпнул достаточно много за короткий период времени. С Мусаевым поработали полгода, но это были одни из самых интересных тренировок за последние семь-восемь лет. К сожалению, какую-то характеристику им с Шалимовым по сравнению с Кононовым дать тяжело, потому что у них был не так много, — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Мамаев являлся футболистом «Краснодара» с 2013 по 2019 год.

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