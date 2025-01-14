Сёмин — о Захаряне: он способен стать основным игроком «Реала Сосьедад»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о российском полузащитнике «Реала Сосьедад» и сборной России Арсене Захаряне.

«По таланту Захарян способен стать основным игроком «Реала Сосьедад». Весь вопрос в его физической подготовке. Нужно избавляться от травм, которые его преследуют. Желаю Арсену здоровья и терпения», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Арсен Захарян пропустил первую половину сезона-2024/2025 из-за травмы сухожилия лодыжки, которую получил в июле. Матч с «Вильярреалом» (1:0) стал для него первым в Ла Лиге, когда он попал в заявку. Однако россиянин пока не появлялся на поле в официальных матчах.