Черчесов: чтобы быть вратарём в «Спартаке», нужно иметь породу, а не просто хорошо ловить

Бывший голкипер московского «Спартака» Станислав Черчесов поделился мнением о нынешней вратарской позиции в стане красно-белых.

«Я же в «Спартаке» играл в воротах и знаю, что требуется не просто хорошо ловить. Нужно породу иметь, чтобы в «Спартаке» играть в воротах и выдерживать давление. Максименко не глупый парень и должен правильно себя оценивать. Сыграть в чемпионате России — это одно, а выйти на уровень чемпионата мира, Европы, Лиги чемпионов как вратарь и когда тот же уровень будешь показывать, тогда уже можно сказать — комплект. У Максименко есть всё, чтобы заиграть в Европе.

Меня расстраивает ситуация с Селиховым. Вратарь с очень хорошими качествами, и почему он затерялся, для меня пока непонятно. Сейчас его то ли продлевают, то ли не продлевают. К своим игрокам, россиянам, надо как-то подходить правильно», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

На текущий момент основным вратарём «Спартака» является Александр Максименко. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в 11 из которых он отыграл «на ноль».

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