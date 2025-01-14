«Зенит» предложил «Флуминенсе» в районе € 10 млн за трансфер 27-летнего вингера — Globo

«Зенит» сделал предложение «Флуминенсе» о трансфере 27-летнего нападающего Джона Арьяса. Об этом сообщает Ge Globo.

По информации источника, санкт-петербургский клуб готов заплатить «Флуминенсе» примерно такую же сумму, которую в минувшем году за Арьяса предлагал «Галатасарай». Подчёркивается, что турецкий гранд хотел приобрести нападающего за € 10 млн. При этом сам Арьяс не испытывает желания переезжать в Россию.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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