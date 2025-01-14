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«Милан» обыграл «Комо» в 19-м туре Серии А, уступая по ходу матча

«Милан» обыграл «Комо» в 19-м туре Серии А, уступая по ходу матча
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Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Милан». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джанлука Манганьелло (Рим, Италия). «Милан» одержал победу со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 19-й тур
14 января 2025, вторник. 20:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Диао – 60'     1:1 Эрнандес – 71'     1:2 Леау – 76'    

Счёт в матче был открыт на 60-й минуте, отличился нападающий «Комо» Ассане Диао. На 71-й минуте Тео Эрнандес сравнял счёт. На 76-й минуте Рафаэл Леау вывел гостей вперёд.

«Комо» набрал 19 очков в 20 матчах и расположился на 16-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» занимает седьмое место, заработав 31 очко за 19 игр.

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