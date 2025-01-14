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«Боруссия» Дортмунд уступила одному из аутсайдеров Бундеслиги в матче 17-го тура

«Боруссия» Дортмунд уступила одному из аутсайдеров Бундеслиги в матче 17-го тура
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Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» (Киль). В качестве главного арбитра встречи выступил Мартин Петерзен. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 17-й тур
14 января 2025, вторник. 20:30 МСК
Хольштайн
Киль
Окончен
4 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Матино – 27'     2:0 Харрес – 32'     3:0 Бернхардссон – 45+4'     3:1 Рейна – 71'     3:2 Байно-Гиттенс – 77'     4:2 Арп – 90+8'    
Удаления: Холтби – 86' / нет

В составе «Хольштайна» голами отметились Суто Матино, Фил Харрес и Александер Бернхардссон. За «Боруссию» забили Джованни Рейна и Джейми Байно-Гиттенс.

«Боруссия» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 25 очков за 17 матчей. «Хольштайн» заработал 11 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 39 очков за 16 игр.

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