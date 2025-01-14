«Боруссия» Дортмунд уступила одному из аутсайдеров Бундеслиги в матче 17-го тура

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хольштайн» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Хольштайн» (Киль). В качестве главного арбитра встречи выступил Мартин Петерзен. Матч закончился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Хольштайна» голами отметились Суто Матино, Фил Харрес и Александер Бернхардссон. За «Боруссию» забили Джованни Рейна и Джейми Байно-Гиттенс.

«Боруссия» занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 25 очков за 17 матчей. «Хольштайн» заработал 11 очков и располагается на 17-й строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 39 очков за 16 игр.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: