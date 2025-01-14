Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер может пропустить матч с «Арсеналом» из-за травмы

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сообщил, что нападающий английского клуба Тимо Вернер с высокой долей вероятности пропустит матч 21-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», который состоится завтра, 15 января. Ранее футболист получил травму в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Тамуортом» (3:0).

«Единственный, кто получил травму, — Тимо. У него повреждение подколенного сухожилия. Мы будем ждать результатов сканирования», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

В текущем сезоне Вернер провёл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.