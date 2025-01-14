Нападающий «Тоттенхэма» Тимо Вернер может пропустить матч с «Арсеналом» из-за травмы
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу сообщил, что нападающий английского клуба Тимо Вернер с высокой долей вероятности пропустит матч 21-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом», который состоится завтра, 15 января. Ранее футболист получил травму в матче 1/32 финала Кубка Англии с «Тамуортом» (3:0).
Кубок Англии . 3-й раунд
12 января 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Тамуорт
Окончен
0 : 3
ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Цикуна – 101' 0:2 Кулушевски – 107' 0:3 Джонсон – 118'
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
15 января 2025, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Единственный, кто получил травму, — Тимо. У него повреждение подколенного сухожилия. Мы будем ждать результатов сканирования», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».
В текущем сезоне Вернер провёл 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.
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