«Аталанта» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 14 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Карнезекки, Скальвини, Хин, Колашинац, Белланова, Пашалич, Де Кетеларе, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Лукман.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Камбьязо, Локателли, Тюрам-Юльен, Копмейнерс, Йылдыз, Веа, Гонсалес.

«Аталанта» набрала 42 очка в 19 матчах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» занимает пятое место, набрав 33 очка за аналогичное количество игр.