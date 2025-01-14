Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аталанта» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А

«Аталанта» — «Ювентус»: стартовые составы команд на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 января, состоится матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Аталанта» и туринский «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэле Довери (Рим, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия — Серия А . 19-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Перерыв
0 : 0
Ювентус
Турин

Стартовые составы команд:

«Аталанта»: Карнезекки, Скальвини, Хин, Колашинац, Белланова, Пашалич, Де Кетеларе, де Рон, Эдерсон, Дзаппакоста, Лукман.

«Ювентус»: Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калюлю, Камбьязо, Локателли, Тюрам-Юльен, Копмейнерс, Йылдыз, Веа, Гонсалес.

«Аталанта» набрала 42 очка в 19 матчах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» занимает пятое место, набрав 33 очка за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
«Аталанта» — «Ювентус»: прогноз Артёма Шмелькова на игру чемпионата Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android