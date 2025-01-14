«Зенит» готов заплатить более € 25 млн за защитника «Фламенго» — журналист Нету

«Зенит» проявляет интерес к 21-летнему правому защитнику «Фламенго» Уэсли и готов сделать предложение по нему в размере более чем € 25 млн. Об этом сообщает журналист Жулио Мигель Нету в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, агенты футболиста уже просигнализировали руководству бразильского клуба о первых шагах в переговорах.

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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