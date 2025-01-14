«Севилья» сделала заявление об аресте защитника команды по подозрению в мошенничестве

Футбольный клуб «Севилья» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с 22-летним центральным защитником команды Кике Саласом. Ранее сообщалось, что футболист был арестован по подозрению в преднамеренном получении предупреждений в матчах испанской Ла Лиги для того, чтобы его друзья могли заработать на ставках.

«После того что произошло сегодня в отношении нашего игрока Кике Саласа, клуб хотел бы официально заявить о нашем полном уважении к судебному процессу, а также к презумпции невиновности нашего игрока.

Мы также заявляем, что осуждаем любые мошеннические действия в мире спорта, в частности те, которые могут повлиять на честность соревнований», — говорится в заявлении «Севильи», опубликованном на официальном сайте клуба.