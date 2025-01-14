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Вратарь «Пари НН»: Сафонов может служить ориентиром для всех российских футболистов

Вратарь «Пари НН»: Сафонов может служить ориентиром для всех российских футболистов
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Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев поделился мнением о вратаре «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове.

— Как оцениваете игру Матвея Сафонова за «ПСЖ»?
— Матвей – молодец. Он показывает хорошую игру. Сафонов может служить ориентиром не только для других наших вратарей, но и вообще для всех российских футболистов. Хотелось бы пожелать удачи Матвею. Я верю, что у него всё получится. За полгода он уже создал головную боль для тренера «ПСЖ», и это уже очень большой результат, — приводит слова Медведева Евро-Футбол.Ру.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль».

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