Вратарь «Пари НН»: Сафонов может служить ориентиром для всех российских футболистов

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев поделился мнением о вратаре «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове.

— Как оцениваете игру Матвея Сафонова за «ПСЖ»?

— Матвей – молодец. Он показывает хорошую игру. Сафонов может служить ориентиром не только для других наших вратарей, но и вообще для всех российских футболистов. Хотелось бы пожелать удачи Матвею. Я верю, что у него всё получится. За полгода он уже создал головную боль для тренера «ПСЖ», и это уже очень большой результат, — приводит слова Медведева Евро-Футбол.Ру.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль».