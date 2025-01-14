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«Фламенго» хочет выручить € 30 млн с продажи Уэсли, интересующего «Зенит» — Гилмар

«Фламенго» хочет выручить € 30 млн с продажи Уэсли, интересующего «Зенит» — Гилмар
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«Фламенго» хочет получить € 30 млн от продажи 21-летнего правого защитника Уэсли, интерес к которому проявляют «Зенит» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Гилмар, специализирующийся на «Фламенго», в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее журналист Жулио Мигель Нету сообщил, что санкт-петербургский клуб готов предложить € 25 млн за трансфер Уэсли.

В 2024 году Уэсли принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение защитника с «Фламенго» рассчитано до конца 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 9 млн.

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