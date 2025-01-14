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«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Хиляля» о покупке Нуньеса — Anfield Watch

«Ливерпуль» отклонил предложение «Аль-Хиляля» о покупке Нуньеса — Anfield Watch
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«Ливерпуль» отклонил устное предложение саудовского «Аль-Хиляля» о покупке 25-летнего центрального нападающего мерсисайдцев Дарвина Нуньеса за £ 70 млн. Об этом сообщает Anfield Watch.

По информации источника, английский клуб оценивает своего нападающего в £ 85 млн. Отмечается, что «Ливерпуль» может согласиться на сумму в £ 75 млн. Также уход Дарвина может ускорить прибытие Стефаноса Цимаса из «Нюрнберга», мерсисайдцы проявляют интерес к греческому нападающему.

В нынешнем сезоне Нуньес принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

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