Иванов: Даку — человек, который в одиночку может из ничего создать момент

Защитник казанского «Рубина» Олег Иванов сравнил нападающего клуба Мирлинда Даку и форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде.

«Даку выдаёт такую игру второй сезон, а Угальде в прошлом чемпионате так не играл. Это чистый форвард, но у них разный стиль. Манфред – игрок штрафной, как Дмитрий Кириченко, например, у которого что ни касание мяча в штрафной из выгодной позиции – то гол. А Даку – человек, который в одиночку может из ничего создать момент, протащить мяч с центра поля. У него есть скорость, дриблинг, интеллект, игра головой. Он отрабатывает в обороне. Угальде и прессингует, и помогает в защите, но у него нет такого, чтобы протащить на себе. Это больше зависимый нападающий», — приводит слова Иванова Евро-Футбол.Ру.

В текущем сезоне в Российской Премьер-Лиге Мирлинд Даку провёл за «Рубин» 17 матчей, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи.