Кассано: если бы Щенсны не был удалён в «эль класико», «Барселона» бы победила 10:1

Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано считает, что «Барселона» разгромила бы «сливочных» с более крупным счётом в финальном матче Суперкубка Испании (2:5), если бы на 56-й минуте красную карточку не получил вратарь сине-гранатовых Войцех Щенсны. На момент удаления польского футболиста счёт в игре был 5:1 в пользу каталонского клуба.

«Если бы Щенсны не был удалён с поля в «эль класико», то матч закончился бы со счётом 10:1. Повторяю, 10:1, а не 10:2», — сказал Кассано на подкасте.

Кассано выступал в составе «Королевского клуба» с 2006 по 2008 год. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.

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