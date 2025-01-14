Кассано: если бы Щенсны не был удалён в «эль класико», «Барселона» бы победила 10:1
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Антонио Кассано считает, что «Барселона» разгромила бы «сливочных» с более крупным счётом в финальном матче Суперкубка Испании (2:5), если бы на 56-й минуте красную карточку не получил вратарь сине-гранатовых Войцех Щенсны. На момент удаления польского футболиста счёт в игре был 5:1 в пользу каталонского клуба.
Суперкубок Испании . Финал
12 января 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 5
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 5' 1:1 Ямаль – 22' 1:2 Левандовски – 36' 1:3 Рафинья – 39' 1:4 Бальде – 45+10' 1:5 Рафинья – 48' 2:5 Родриго – 60'
Удаления: нет / Щенсны – 56'
«Если бы Щенсны не был удалён с поля в «эль класико», то матч закончился бы со счётом 10:1. Повторяю, 10:1, а не 10:2», — сказал Кассано на подкасте.
Кассано выступал в составе «Королевского клуба» с 2006 по 2008 год. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб:
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