«Фламенго» вновь отказал ЦСКА в трансфере Лоррана, армейцы предлагали € 5 млн — Касагранде

«Фламенго» снова отклонил предложение московского ЦСКА о трансфере 18-летнего атакующего полузащитника Лоррана, несмотря на увеличение красно-синими предложения с € 4 млн до € 5 млн. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появилась информация, что «Фламенго» хочет выручить € 7-8 млн с продажи Лоррана.

В сезоне-2024 Лорран сыграл за клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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