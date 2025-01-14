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Вратарь «Ахмата» Опарин перейдёт в «Шинник» до конца сезона — источник

Вратарь «Ахмата» Опарин перейдёт в «Шинник» до конца сезона — источник
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31-летний вратарь грозненского «Ахмата» Михаил Опарин, который находится в процессе расторжения контракта с нынешним клубом, перейдёт в ярославский «Шинник». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, голкипер подпишет контракт с ярославским клубом до конца сезона. Летом Опарин может вернуться в «Енисей», о чём уже есть договорённость с главным тренером красноярской команды Андреем Тихоновым.

Вратарь перешёл в «Ахмат» из «Енисея» в 2022 году. За это время голкипер провёл 23 матча во всех турнирах за грозненскую команду, в четырёх из них не пропустил ни одного мяча. Всего на счету вратаря 35 пропущенных голов за «Ахмат».

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