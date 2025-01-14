«Аталанта» — «Ювентус»: в первом тайме счёт не открыт

Наступил перерыв в матче 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» и туринский «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Довери (Рим, Италия). К перерыву счёт в матче не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме команды активно создавали моменты, но так и не смогли открыть счёт в матче.

«Аталанта» набрала 42 очка в 19 матчах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» занимает пятое место, набрав 33 очка за аналогичное количество игр.