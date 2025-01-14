Кайл Уокер может стать футболистом мадридского «Реала» — Sport.es

Мадридский «Реал» заинтересован в том, чтобы арендовать 34-летнего правого защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, после разгромного поражения в финальном матче Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:5) «сливочные» ещё в большей степени убедились в необходимости усиления линии обороны, особенно её правого фланга. Подчёркивается, что вариант с Уокером также начал рассматриваться после того, как в «Реале» поняли, что не смогут подписать нынешней зимой защитника «Ливерпуля» Трента Александер-Арнольда, оставив вопрос по нему до лета.

В нынешнем сезоне Уокер принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»: