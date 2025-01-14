Павел Мамаев объяснил, почему Валерий Газзаев уважал его

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, почему его уважал известный отечественный тренер Валерий Газзаев.

«Я всегда старался жить таким образом, что если понимаю, что прав, и мне пытаются показать другое, я это не приму. В 18 лет я приходил к Газзаеву, надеюсь, не обидится на меня, и ругался с ним. Приходил один на один, представь, кем тогда был Газзаев, выиграл Кубок УЕФА, чемпионство, у него была команда №1. И тут я, 18-летний парень, которого купили у «Торпедо», кто я такой для него?

Я приходил, ругался с ним из-за того, что это было моё видение, и это оставалось в этой комнате. Мне кажется, за это он меня и уважал всегда, что я просто отстаивал своё мнение. Это не было так, что вы правы, я не прав. Просто было своё понимание, что для меня важно.

Мы там повздорили, но я у него играл. У нас потрясающие отношения, я готов всегда подходить с поклоном к нему при встрече, потому что сильно благодарен», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Павел Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Валерий Газзаев руководил армейцами с 2004 года, а в 2008-м покинул клуб.