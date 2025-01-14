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Павел Мамаев объяснил, почему Валерий Газзаев уважал его

Павел Мамаев объяснил, почему Валерий Газзаев уважал его
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Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, почему его уважал известный отечественный тренер Валерий Газзаев.

«Я всегда старался жить таким образом, что если понимаю, что прав, и мне пытаются показать другое, я это не приму. В 18 лет я приходил к Газзаеву, надеюсь, не обидится на меня, и ругался с ним. Приходил один на один, представь, кем тогда был Газзаев, выиграл Кубок УЕФА, чемпионство, у него была команда №1. И тут я, 18-летний парень, которого купили у «Торпедо», кто я такой для него?

Я приходил, ругался с ним из-за того, что это было моё видение, и это оставалось в этой комнате. Мне кажется, за это он меня и уважал всегда, что я просто отстаивал своё мнение. Это не было так, что вы правы, я не прав. Просто было своё понимание, что для меня важно.

Мы там повздорили, но я у него играл. У нас потрясающие отношения, я готов всегда подходить с поклоном к нему при встрече, потому что сильно благодарен», — сказал Мамаев в видео на YouTube-канале Фёдора Смолова «Smol Talk».

Павел Мамаев выступал за ЦСКА с 2007 по 2013 год. Валерий Газзаев руководил армейцами с 2004 года, а в 2008-м покинул клуб.

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