Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: будут ли изменения в составе — узнаем по ходу сборов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, какие изменения в составе команды могут произойти в ближайшее время.

— Мы видим, что вернулся из аренды Ду Кейрос. Расскажите, как он сможет помочь команде и ожидать ли возвращения кого-то ещё из аренды?

— Посмотрим. Те ребята, которые у нас на контрактах, все в нашем расположении, а дальше будем смотреть на их состояние. Кто-то уйдёт, кто-то, возможно, придёт. С точки зрения трансферных новостей уже по ходу сборов, возможно, будут какие-то изменения. Окончательный список футболистов будет формироваться ближе ко второму и даже к третьему сбору. Изменения, естественно, возможны. Будут ли они, мы узнаем позже. Это такой процесс, по которому сложно на сегодняшний день какие-то заявления делать. Работаем. А получится что-то или не получится, мы узнаем уже по ходу наших сборов, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит» занимает второе место с 39 очками, уступая «Краснодару» с аналогичным количеством очков по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37).