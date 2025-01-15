Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Араухо хочет покинуть «Барселону» зимой, несмотря на проблему клуба с защитниками — Relevo

Араухо хочет покинуть «Барселону» зимой, несмотря на проблему клуба с защитниками — Relevo
Аудио-версия:
Комментарии

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо намерен покинуть каталонский клуб в нынешнем январе, несмотря на травму Иньиго Мартинеса, из-за которой он пропустит месяц. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, уругвайский футболист уже сообщил о своём намерении руководству сине-гранатовых. На текущий момент на 25-летнего защитника претендует «Ювентус», готовый предложить за него около € 50 млн.

Помимо Мартинеса, в составе «Барселоны» травмирован центральный защитник Андреас Кристенсен.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Президент «Барселоны» Лапорта высказался о возможном уходе Рональда Араухо

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android