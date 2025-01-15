Араухо хочет покинуть «Барселону» зимой, несмотря на проблему клуба с защитниками — Relevo

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо намерен покинуть каталонский клуб в нынешнем январе, несмотря на травму Иньиго Мартинеса, из-за которой он пропустит месяц. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, уругвайский футболист уже сообщил о своём намерении руководству сине-гранатовых. На текущий момент на 25-летнего защитника претендует «Ювентус», готовый предложить за него около € 50 млн.

Помимо Мартинеса, в составе «Барселоны» травмирован центральный защитник Андреас Кристенсен.

В нынешнем сезоне Араухо принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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