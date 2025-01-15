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Эрнандес стал лучшим бомбардиром «Милана» в Серии А среди защитников, опередив Мальдини

Эрнандес стал лучшим бомбардиром «Милана» в Серии А среди защитников, опередив Мальдини
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Гол левого защитника «Милана» Тео Эрнандеса в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Комо» (1:2) стал 30-м для французского футболиста за «россонери» в турнире. Благодаря этому забитому мячу 27-летний футболист стал лучшим бомбардиром среди защитников «Милана» в Серии А, превзойдя достижение бывшего защитника команды Паоло Мальдини. Об этом информирует Opta Sport.

Италия — Серия А . 19-й тур
14 января 2025, вторник. 20:30 МСК
Комо
Комо
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Диао – 60'     1:1 Эрнандес – 71'     1:2 Леау – 76'    

Эрнандес выступает в составе итальянского гранда с 2019 года. За этот период он провёл 178 матчей в чемпионате Италии. Помимо 30 голов, Эрнандес сделал 26 результативных передач в указанном соревновании. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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