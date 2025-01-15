«Челси» вырвал ничью в матче с «Борнмутом» на 90+5-й минуте
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и «Борнмут». Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс (Англия). Встреча закончилась со счётом 2:2.
Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 2
Борнмут
Борнмут
1:0 Палмер – 13' 1:1 Клюйверт – 50' 1:2 Семеньо – 68' 2:2 Джеймс – 90+5'
Счёт в матче был открыт на 13-й минуте, отличился полузащитник «Челси» Коул Палмер. На 50-й минуте Джастин Клюйверт сравнял счёт, реализовав пенальти. На 68-й минуте Антуан Семеньо вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте Рис Джеймс сравнял счёт.
«Челси» набрал 37 очков в 21 матче и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Борнмут» занимает седьмое место, заработав 34 очка за аналогичное количество встреч.
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