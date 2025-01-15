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«Манчестер Сити» упустил победу в матче АПЛ с «Брентфордом», ведя со счётом 2:0

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брентфорд» и «Манчестер Сити». Игра проходила на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Брентфорде. В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте счёт в игре открыл крайний нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден. На 78-й минуте Фоден оформил дубль. На 82-й минуте нападающий «Брентфорда» Йоан Висса отыграл один мяч. На 90+2-й минуте полузащитник Кристиан Нёргор восстановил равновесие.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 35 очков за 21 матч. «Брентфорд» заработал 28 очков и располагается на 10-й строчке.

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