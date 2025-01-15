«Аталанта» — «Ювентус»: Ретеги сравнял счёт на 78-й минуте

В эти минуты проходит матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Аталанта» и туринский «Ювентус». Игра проходит на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даниэле Довери (Рим, Италия). На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте нападающий «Аталанты» Матео Ретеги сравнял счёт.

«Аталанта» набрала 42 очка в 19 матчах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» занимает пятое место, набрав 33 очка за аналогичное количество игр.