«Байер» одержал победу над «Майнцем» в матче 17-го тура Бундеслиги

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «Майнц». Игра проходила на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол в матче на 48-й минуте забил защитник «Байера» Алехандро Гримальдо.

«Байер» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Команда набрала 38 очков за 17 матчей. «Майнц» заработал 28 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Бавария», у которой 39 очков за 16 игр.