«Вольфсбург» разгромил «Боруссию» М со счётом 5:1 в 17-м туре Бундеслиги

Завершился матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия). «Вольфсбург» одержал победу со счётом 5:1.

Счёт в матче был открыт уже на третьей минуте, с пенальти отличился нападающий «Вольфсбурга» Йонас Винд. На 60-й минуте Йоаким Мехле удвоил преимущество хозяев. На75-й минуте Максимилиан Арнольд довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте Лукас Нмеча забил четвёртый мяч «Вольфсбурга». На 87-й минуте Нмеча оформил дубль. На 89-й минуте Сио Фукуда отыграл один мяч.

«Вольфсбург» набрал 27 очков в 17 матчах и расположился на шестой строчке в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Боруссия» Мёнхенгладбах занимает 11-е место, заработав 24 очка за аналогичное количество игр.