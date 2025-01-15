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«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 21-го тура АПЛ

«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 21-го тура АПЛ
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 22:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Солер – 31'     2:0 Соучек – 33'     2:1 Айуоби – 51'     3:1 Пакета – 67'     3:2 Айуоби – 78'    

Счёт в матче был открыт на 31-й минуте, гол забил полузащитник «Вест Хэма» Карлос Солер. На 33-й минуте Томаш Соучек с передачи Аарона Ван-Биссаки увеличил преимущество своей команды. На 51-й минуте Алекс Айуоби забил первый гол «Фулхэма» с передачи Энтони Робинсона. На 67-й минуте Лукас Пакета с передачи Дэнни Ингса забил третий гол «Вест Хэма». На 78-й минуте Алекс Айуоби сократил отставание гостей с передачи Энтони Робинсона.

По итогам этого матча «Вест Хэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков за 21 встречу. «Фулхэм» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 30 очков.

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