«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 21-го тура АПЛ

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев.

Счёт в матче был открыт на 31-й минуте, гол забил полузащитник «Вест Хэма» Карлос Солер. На 33-й минуте Томаш Соучек с передачи Аарона Ван-Биссаки увеличил преимущество своей команды. На 51-й минуте Алекс Айуоби забил первый гол «Фулхэма» с передачи Энтони Робинсона. На 67-й минуте Лукас Пакета с передачи Дэнни Ингса забил третий гол «Вест Хэма». На 78-й минуте Алекс Айуоби сократил отставание гостей с передачи Энтони Робинсона.

По итогам этого матча «Вест Хэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков за 21 встречу. «Фулхэм» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 30 очков.