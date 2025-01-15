«Вест Хэм» обыграл «Фулхэм» в матче 21-го тура АПЛ

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Фулхэм». Команды играли на стадионе «Лондон» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Итоговый результат — 3:2 в пользу хозяев.
Счёт в матче был открыт на 31-й минуте, гол забил полузащитник «Вест Хэма» Карлос Солер. На 33-й минуте Томаш Соучек с передачи Аарона Ван-Биссаки увеличил преимущество своей команды. На 51-й минуте Алекс Айуоби забил первый гол «Фулхэма» с передачи Энтони Робинсона. На 67-й минуте Лукас Пакета с передачи Дэнни Ингса забил третий гол «Вест Хэма». На 78-й минуте Алекс Айуоби сократил отставание гостей с передачи Энтони Робинсона.
По итогам этого матча «Вест Хэм» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков за 21 встречу. «Фулхэм» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 30 очков.
- 15 января 2025
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:29
-
00:25
-
00:24
-
00:24
-
00:17
-
00:05
-
00:01
-
00:01
- 14 января 2025
-
23:45
-
23:43
-
23:43
-
23:34
-
23:32
-
23:20
-
23:13
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:51
-
22:44
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:20
-
22:10
-
22:07
-
22:02