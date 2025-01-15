«Ювентус» снова сыграл вничью, поделив очки с «Аталантой»
Поделиться
Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 1:1.
Италия — Серия А . 19-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Калюлю – 54' 1:1 Ретеги – 78'
Счёт в матче был открыт на 54-й минуте, отличился защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю. На 78-й минуте Матео Ретеги сравнял счёт.
«Аталанта» набрала 43 очка в 20 матчах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» занимает пятое место, набрав 34 очка за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», у которого 47 очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 января 2025
-
00:55
-
00:54
-
00:54
-
00:40
-
00:34
-
00:31
-
00:29
-
00:25
-
00:24
-
00:24
-
00:17
-
00:05
-
00:01
-
00:01
- 14 января 2025
-
23:45
-
23:43
-
23:43
-
23:34
-
23:32
-
23:20
-
23:13
-
23:13
-
23:02
-
22:57
-
22:51
-
22:44
-
22:44
-
22:37
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:20
-
22:10
-
22:07
-
22:02