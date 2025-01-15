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«Ювентус» снова сыграл вничью, поделив очки с «Аталантой»

«Ювентус» снова сыграл вничью, поделив очки с «Аталантой»
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Завершился матч 19-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» и туринский «Ювентус». Игра проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэле Довери (Рим, Италия). Матч закончился со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 19-й тур
14 января 2025, вторник. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Калюлю – 54'     1:1 Ретеги – 78'    

Счёт в матче был открыт на 54-й минуте, отличился защитник «Ювентуса» Пьер Калюлю. На 78-й минуте Матео Ретеги сравнял счёт.

«Аталанта» набрала 43 очка в 20 матчах и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. «Ювентус» занимает пятое место, набрав 34 очка за аналогичное количество игр. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Наполи», у которого 47 очков.

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