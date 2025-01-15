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«Ливерпуль» не смог обыграть «Ноттингем Форест» в матче 21-го тура АПЛ

«Ливерпуль» не смог обыграть «Ноттингем Форест» в матче 21-го тура АПЛ
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Игра проходила на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана. Матч закончился со счётом 1:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 21-й тур
14 января 2025, вторник. 23:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Вуд – 8'     1:1 Жота – 66'    

В начале матча счёт открыл нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд. На 66-й минуте нападающий Диогу Жота восстановил равновесие.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 47 очков за 20 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 41 очко после 21 встречи и располагается на второй строчке.

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