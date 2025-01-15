Результаты матчей английской Премьер-лиги 14 января

Во вторник, 14 января, состоялось четыре матча 21-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матчей чемпионата Англии 14 января:

«Челси» — «Борнмут» — 2:2;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Фулхэм» — 3:2;

«Брентфорд» - «Манчестер Сити» — 2:2;

«Ноттингем Форест» - «Ливерпуль» — 1:1.

На первом месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025 располагается «Ливерпуль», у которого 47 очков. «Ноттингем Форест» занимает второе место. Команда набрала 41 очко за 21 матч. На третьей строчке находится «Арсенал», набравший 40 очков. В зоне вылета на данный момент идут «Ипсвич Таун» (16), «Лестер Сити» (14) и «Саутгемптон» (6).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: