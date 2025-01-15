«Реймс» обыграл «Монако» без Головина в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка Франции

Завершился матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встречались «Реймс» и «Монако». Игра проходила на стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция). В качестве главного арбитра встречи выступил Гаэль Ангула (Франция). Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии пенальти победу одержал «Реймс» со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 45-й минуте, отличился защитник «Реймса» Седрик Кипре. На 70-й минуте Мохаммед Салису сравнял счёт. В серии пенальти свои удары не реализовали игроки «Монако» Каю Энрике, Мика Биерет и Ламин Камара.

Действующим обладателем Кубка Франции является «ПСЖ», который обыграл в финале «Лион» со счётом 2:1. Игра прошла на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске.