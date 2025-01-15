«Куплю всем пива». Клопп — о возможном присуждении «Ливерпулю» титулов «Ман Сити»

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о безумной реакции на возможность лишить «Манчестер Сити» титулов за нарушение финансовых правил и присудить их мерсисайдцам.

«Мы обсуждали это, когда я уходил из «Ливерпуля». Знаете, я не провожу много времени в своём доме на Мальорке, потому что много разъезжаю по миру. Если произойдёт ситуация с лишением титулов у «Сити», а мерсисайдцев признают чемпионами, я скажу всем, кто хотел просто забронировать рейс на Мальорку, что куплю им пиво. Что бы мы ни планировали праздновать, мы это сделаем. У нас будет собственный парад в моём саду. Посмотрим. В целом, я не слежу за всей этой ситуацией», — приводит слова Клоппа The Guardian.

Напомним, ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обвинили в 130 случаях нарушения правил финансового фэйр-плей. В случае если «горожане» не смогут выиграть дело, команду Гвардиолы могут постигнуть санкции вплоть до снятия очков, понижения в классе и лишения внутренних титулов.

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