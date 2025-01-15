Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил, почему Кварацхелия был важен для «Наполи», упомянув чемпионский сезон

Радимов объяснил, почему Кварацхелия был важен для «Наполи», упомянув чемпионский сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о роли грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии для итальянской команды.

«Сколько времени ушло на то, чтобы люди разобрались, как сдерживать Хвичу. В ситуациях один в один он разбирался поначалу, назабивал кучу голов, что помогло добавить уверенности и ему самому, и «Наполи». В этом плане роль Хвичи в том чемпионстве была просто грандиозной. Это помогло Спаллетти построить свою игру», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Наполи» закрыли сделку по переходу Хвичи Кварацхелии во французский гранд. Срок контракта грузинского футболиста с «ПСЖ» составит пять лет.

В текущем сезоне 23-летний грузин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«ПСЖ» забирает Хвичу и отдает форварда в «Юве»! LIVE зимних трансферов в Европе
Live
«ПСЖ» забирает Хвичу и отдает форварда в «Юве»! LIVE зимних трансферов в Европе

Победители футбольных турниров-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android