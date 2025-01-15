Радимов объяснил, почему Кварацхелия был важен для «Наполи», упомянув чемпионский сезон

Бывший футболист ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о роли грузинского нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии для итальянской команды.

«Сколько времени ушло на то, чтобы люди разобрались, как сдерживать Хвичу. В ситуациях один в один он разбирался поначалу, назабивал кучу голов, что помогло добавить уверенности и ему самому, и «Наполи». В этом плане роль Хвичи в том чемпионстве была просто грандиозной. Это помогло Спаллетти построить свою игру», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Наполи» закрыли сделку по переходу Хвичи Кварацхелии во французский гранд. Срок контракта грузинского футболиста с «ПСЖ» составит пять лет.

В текущем сезоне 23-летний грузин принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

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