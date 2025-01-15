Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов объяснил, как трансфер Хвичи Кварацелии может повлиять на «ПСЖ»

Радимов объяснил, как трансфер Хвичи Кварацелии может повлиять на «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Владислав Радимов высказался о трансфере грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» — и так безоговорочный фаворит, где собраны очень сильные футболисты. В этом плане Хвича просто добавит креатива и, конечно, станет любимцем трибун в «ПСЖ». С ним или без него всё равно «ПСЖ» выиграет чемпионат, вероятность победы в Кубке тоже высока», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» и «Наполи» успешно завершили трансфер Кварацхелии в французский клуб. Контракт грузинского футболиста с «ПСЖ» будет заключен на пять лет.

В этом сезоне 23-летний грузинский вингер сыграл в 19 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами.

Материалы по теме
Радимов объяснил, почему Кварацхелия был важен для «Наполи», упомянув чемпионский сезон

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android