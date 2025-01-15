Радимов объяснил, как трансфер Хвичи Кварацелии может повлиять на «ПСЖ»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА Владислав Радимов высказался о трансфере грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» — и так безоговорочный фаворит, где собраны очень сильные футболисты. В этом плане Хвича просто добавит креатива и, конечно, станет любимцем трибун в «ПСЖ». С ним или без него всё равно «ПСЖ» выиграет чемпионат, вероятность победы в Кубке тоже высока», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщалось, что «ПСЖ» и «Наполи» успешно завершили трансфер Кварацхелии в французский клуб. Контракт грузинского футболиста с «ПСЖ» будет заключен на пять лет.

В этом сезоне 23-летний грузинский вингер сыграл в 19 матчах во всех соревнованиях, в которых отметился пятью голами и тремя ассистами.

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