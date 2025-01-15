Клопп подтвердил, что не завершил тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, ныне занимающий пост глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл», ответил на вопрос о своём будущем.

«Я не буду тренером «Ред Булл». Но я не могу сказать, что больше никогда в жизни не буду тренером», — приводит слова Клоппа журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».

Клопп танцует под рэп на прощальной вечеринке в свою честь: