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Клопп подтвердил, что не завершил тренерскую карьеру

Клопп подтвердил, что не завершил тренерскую карьеру
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Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, ныне занимающий пост глобального руководителя футбольных операций в компании «Ред Булл», ответил на вопрос о своём будущем.

«Я не буду тренером «Ред Булл». Но я не могу сказать, что больше никогда в жизни не буду тренером», — приводит слова Клоппа журналист Флориан Плеттенберг в соцсетях.

Юрген Клопп занимал должность главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. С английским клубом он выигрывал Лигу чемпионов, АПЛ и другие трофеи. С 1 января Клопп станет глобальным руководителем футбольных операций в компании «Ред Булл».

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