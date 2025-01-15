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«Зенит» показал прибытие Вендела и Клаудиньо в расположение команды на сборах

«Зенит» показал прибытие Вендела и Клаудиньо в расположение команды на сборах
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Бразильские полузащитники петербургского «Зенита» Клаудиньо и Вендел присоединились к команде на зимних учебно-тренировочных сборах, которые проходят в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых в телеграм-канале, опубликовав видео.

«Встретила!» — подписали публикацию в «Зените».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Напомним, предыдущие шесть сезонов чемпионом России неизменно становился санкт-петербургский «Зенит».

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