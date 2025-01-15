Ловчев рассказал, почему трансфер Виллиана Жозе в «Спартак» был ошибкой

Бывший российский футболист Евгений Ловчев высказался об игре бразильского экс-нападающего московского «Спартака» Виллиана Жозе. Напомним, ранее 33-летний футболист перешёл в бразильский клуб «Баия» свободным агентом.

«Виллиан Жозе запомнился только своим голом со штрафного в ворота «Динамо». Знаете, в моё время тренер занимался абсолютно всем — и защитниками, и нападающими. Это сейчас есть тренер по вратарям, защитникам, нападающим. Но раньше всё было иначе. В «Спартаке» долгое время был Николай Петрович Старостин, и понятно было, что без его разрешения тот или иной игрок, как Виллиан Жозе, появиться в клубе не мог.

Помню, как Никита Павлович Симонян приглашал меня в «Спартак». Это было, когда мы встретились в саунах. Тогда он мне сказал: «Женя, мы за тобой внимательно наблюдаем, хотим тебя пригласить». В тот момент травму ахилла получил большой футболист Крутиков, и клубу нужно было точечно усилиться. Если бы я пришёл в «Спартак» такой бочкой, как Виллиан Жозе, меня бы близко к Тарасовке не подпустили. Трансфер бразильца в московский клуб был грубейшей ошибкой», — приводит слова Ловчева «Матч ТВ».

Жозе перешёл в московский клуб минувшим летом из испанского «Бетиса» за € 2 млн. В текущем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Как появился «Спартак»: