Станислав Черчесов высказался о конфликте с Егором Титовым в «Спартаке»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о конфликте с бывшим нападающим «Спартака» Егором Титовым в период совместной работы в московском клубе.

«Если мы увидимся с Титовым, то мы будем общаться. До сих пор могу сказать, что Титов — один из лучших футболистов, которых я когда-либо тренировал, это факт. Другое дел, что ему как капитану команды иногда нужно со стороны посмотреть на себя тоже. Тогда в «Спартаке» не было Черчесова-тренера, я только закончил карьеру игрока, назывался тренером, но им не был. Ещё не было того багажа, который есть сейчас. Если бы он был, возможно это было бы сделано по-другому. Принимаю эту стрелу на себя. Как говорят в Осетии: если с младшим что-то случилось, всегда виноват старший», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.