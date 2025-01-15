Виллиан Жозе обратился к «Спартаку» на фоне ухода из клуба

Новый нападающий бразильской «Баии» Виллиан Жозе коротко отреагировал на заявление московского «Спартака» об уходе футболиста из клуба, выразив благодарность красно-белым.
«Большое спасибо, «Спартак», — написал Жозе на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Ранее стало известно, что «Баия» объявила о подписании соглашения с Виллианом Жозе. Контракт с 33-летним форвардом заключён до конца окончания 2026 года.
В текущем сезоне Жозе сыграл за «Спартак» 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 2 млн.