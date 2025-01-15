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Станислав Черчесов рассказал, какой лимит на легионеров должен быть в РПЛ

Станислав Черчесов рассказал, какой лимит на легионеров должен быть в РПЛ
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался на тему возможного изменения лимита в РПЛ.

“Должно быть 8, максимум 9 иностранцев в заявке. Нужно ограничить заявку, чтобы было не 13 как сейчас. Если у тебя будет 8 иностранцев, то они точно будут не второсортные, а для основного состава и один какой-то суперталант который через год может сверкнуть. А когда у тебя 13, ты можешь более легкомысленно подходить к этому выбору. Нужна здоровая конкуренция, чтобы все могли играть, а не 13 иностранцев, которые занимают место россиян», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Российский специалист возглавил сборную Казахстана минувшим летом. За этот период под его руководством казахстанская национальная команда приняла участие в шести матчах Лиги наций УЕФА, в которых она пять раз потерпела поражение и один раз сыграла вничью.

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