Черчесов отреагировал на вероятный переход Хусанова в «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о возможном переходе защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в английский «Манчестер Сити».

«Вы про Хусанова только сейчас узнали. Когда он стоит миллионы его и так все увидят, для этого не надо быть большим тренером, надо только деньги иметь. Мне Алан Агузаров прислал этого Хусанова, когда он еще играл в Белоруссии. Естественно я видел его потенциал. Не может человек просто так перейти в Манчечтер Сити из белорусского клуба», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Ранее стало известно, что английский клуб сделал предложение французскому в размере € 50 млн, включая бонусы. Сам Хусанов «с нетерпением» ждёт перехода в «Манчестер Сити». Соглашение будет действовать до лета 2030 года.