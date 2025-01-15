Черчесов рассказал, что Файзуллаев мог перейти в «Ференцварош»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, ранее возглавлявший «Ференцварош», рассказал, что вингер московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев мог перейти в венгерский клуб.

«Сейчас Файзуллаев играет в ЦСКА. Я своему спортивному директору в «Ференцвароше» ещё тогда говорил, надо обратить на него внимание, но там не посчитали нужным», — сказал Черчесов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Файзуллаев выступает в составе ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне он сыграл 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее соглашение игрока сборной Узбекистана с российским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.