Сергей Семак рассказал о плюсах и минусах вызова Педро в молодёжную сборную Бразилии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос об отсутствии 18-летнего вингера Педро, который в декабре отправился в молодёжную сборную Бразилии.

«Мы идём навстречу пожеланиям игрока, мы понимаем важность этих игр. Я думаю, что в любом случае — или с командой, или без команды — он будет в хорошем функциональном состоянии. Конечно, для нас минус в том, что он приедет слишком поздно, но что делать… Бывают такие моменты, где мы должны идти навстречу игроку», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Педро станет участником чемпионата Южной Америки U20, который пройдёт в Венесуэле с 23 января по 16 февраля 2025 года.

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