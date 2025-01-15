Трансфер Кварацхелии может стать четвёртой самой дорогой сделкой в истории «ПСЖ»

Вероятный переход крайнего нападающего «Наполи» Хвичи Кварацхелии во французский «ПСЖ» за € 70 млн может стать четвёртой самой дорогой покупкой на трансферном рынке в истории «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По данным источника, ранее четвёртой по стоимости сделкой считался переход марокканского защитника Ашрафа Хакими за € 68 млн из миланского «Интера». Первые три строчки в данном рейтинге занимают трансферы Неймара из «Барселоны» за € 222 млн, Килиана Мбаппе из «Монако» за € 180 млн, а также форварда «Айнтрахта» Рандаля Коло Муани (€ 95 млн).

Ранее стало известно, что «ПСЖ» и «Наполи» закрыли сделку по переходу Кварацхелии во французский гранд. Грузин должен подписать соглашение с парижанами, рассчитанное на пять лет.

Всего за карьеру в неаполитанском клубе 23-летний Кварацхелия принял участие в 107 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и 29 результативными передачами.

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